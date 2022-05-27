«الزراعة» تواصل متابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات التوريد في الشرقية

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع المحافظات، أجرى الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، زيارة إلى محافظة الشرقية لمتابعة حصاد وتوريد القمح، رافقهما الدكتور محمد خليفة مدير مديرية الزراعة بالشرقية والمهندس أحمد سعيد، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

زيارة صوامع الزقازيق وشونه البنك الزراعي ببردين

تضمنت الجولة زيارة صوامع الزقازيق وشونه البنك الزراعي ببردين وجمعيه الإصلاح، وعقد اجتماعا بمقر مديرية الزراعة حضره المسؤولون عن متابعة حصاد وتوريد القمح بكل من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي.

حث ومتابعة المزارعين على توريد المحصول

وشدد مستشار الوزير للمتابعة على ضرورة تكاتف الجميع خلال الفترة الحالية لحث ومتابعة المزارعين على توريد المحصول مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول في مساحة القمح المنزرعة، حيث تتجاوز 400 ألف فدان ويجب تحقيق المستهدفات بما يتناسب مع المساحة وإمكانات العاملين كما وجه بضرورة إزالة أية عقبات أمام التوريد.

جاءت الزيارة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بالمرور والمتابعة المستمرة لجميع المحافظات لتسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف مؤكدا أن تلك الزيارات مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد والتوريد.