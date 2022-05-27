تشغيل محطة صرف صحي الكوثر بتكلفة 30 مليون جنيه في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تشغيل مشروع محطة صرف صحي «الكوثر رقم 3»، بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

أهمية المشروع في خدمة 10 آلاف نسمة

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع في خدمة 10 آلاف نسمة من أهالي مناطق عرب مهدي والنساجون وعمارات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى بدء التشغيل الفعلي للمحطة، عقب استلامها بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محطة صرف صحي الكوثر رقم 3 على مساحة 625 متر مربع

ومن ناحيته، أوضح المهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن محطة صرف صحي الكوثر رقم 3، تم إنشاؤها على مساحة 625 متر مربع، بطاقة 120 لتر/ ثانية، ويشمل المشروع شبكات انحدار بطول 7 كيلومتر، بأقطار من 160 إلى 450 ملم، وخط طرد بطول 1.2 كيلومتر، بقطر 315 ملم.

مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

وكان قد ترأس السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اجتماعا موسعا لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية.