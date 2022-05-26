حملة لإزالة التعديات على أراضي الآثار في سوهاج

بناء على تعلمات اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج بعمل حملات إزالة للتعديات على أي أرض ملك الدولة، والمحافظة على الرقعة الزراعية وعدم البناء على أراضي دون الحصول على ترخيص بذلك.

تعاون هيئة الآثار مع الوحدة المحلية لمركز البلينا لإزالة التعديات

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه البلينا برئاسة المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، حملة إزالة لعدد من الأكشاك والمباني على مساحة قيراطين على أرض تابعة لهيئة الآثار المصرية بقرية الحرجة بالقرعان بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وقرية بني منصور بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وذلك بالاشتراك مع هيئة الآثار المصرية ورجال الأمن وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وقد تم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

24 محضر إشغالات خلال حملة مكبره بالبلينا

وفي سياق منفصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة البلينا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة البلينا بمحافظة سوهاج بإشراف إبراهيم الشريف نائب رئيس المركز، وعبدالرحيم أبو رفاعي نائب رئيس المركز، وفرحات العواري نائب رئيس المركز، يرافقهم رجال الأمن وأيمن يوسف رئيس قسم الإشغالات بالمركز.

وأسفرت الحملة عن رفع مضبوطات متنوعة، وذلك لتحقيق السيولة المروريه في شارع الجمهورية بمدينة البلينا، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.