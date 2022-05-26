«مياه سوهاج»: استمرار استقبال طلبات تغيير العدادات غدا الجمعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فتح أبواب مراكز خدمة العملاء غدًا الجمعة الموافق 27 مايو 2022 من الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساء، وذلك لتلقي طلبات العملاء أصحاب العدادات المعطلة لتغيرها بعدادات جديدة.

عمل مراكز مياه سوهاج حتى الخامسة مساءً يوم السبت

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع مراكز خدمة العملاء تعمل السبت الموافق 29 مايو 2022 يوم عمل كامل من التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، وذلك للتسهيل على المواطنين.

شركة مياه سوهاج تناشد المواطنيين سرعة تغيير العدادات

وأشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أن شركة مياه سوهاج في وقت سابق ناشدت المواطنين أصحاب العدادات المعطلة بسرعة التوجه إلى أقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه، لتركيب عداد ميكانيكي جديد، والذى تبلغ تكلفته 792 جنيهًا، على أن يتم توفير تلك العدادت طبقًا للطلبات المقدمة، وعقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات المعطلة.