جداريات تحكي تاريخ المحطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق (صور)

رصدت «الوطن»، في جولة تفقدية، أعمال تزيين الجدران بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، بواسطة مجموعة من الطلاب الموهوبين من مختلف كليات الفنون الجميلة لتنفيذ مشروع إحياء التراث الشعبي والفلكوري، عبر تزيين عدد من محطات مترو الأنفاق، بدايةً من محطة باب الشعرية حتى آخر محطة في الخط الثالث.

ففي محطة مترو باب الشعرية، تزينت جدرانها بلوحات تراثية تحكي تاريخ الحي، وأهم معالمه وشوارعه الرئيسية والمهن الحرفية التي اشتهرت منذ قرون، بلوحات مستوحاه من الفن والحضارة الإسلامية.

تعاون الشركة الفرنسية والهيئة القومية للأنفاق لرفع المستوى الثقافي لركاب المترو

وقال أحمد عويس، نائب رئيس خدمة العملاء والمسؤول عن الاتصالات والتسويق بالشركة الفرنسية «آر.إيه.تي .بي ديف للنقل كايرو»، المشغلة للخط الثالث الأخضر بمترو الأنفاق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فكرة تزيين جدران محطات الخط الثالث بالمترو هي إحدى أهم الفعاليات الفنية التي تحرص عليها الشركة من أجل امتاع ركاب مترو الأنفاق.

وأضاف «عويس»، بأن الفعاليات تمت بالتعاون بين الشركة الفرنسية «آر.إيه.تي .بي ديف» للنقل كايرو، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، بهدف دعم المشروعات الفنية لمعظم المحطات، لأن كل محطة في المترو لها تاريخ يحاكي حقبة زمنية وحضارية مختلفة، ففي محطة العباسية تمثل الحقبة القبطية وباب الشعرية تمثل الحقبة الإسلامية وألف مسكن تمثل حقبة الستينيات، وذلك عن طريق رسم لوحات فنية لرفع الوعي الثقافي للركاب وإحساسهم بتجربة مختلفة داخل مترو الأنفاق وفي نفس الوقت في إطار ترفيهي.

ورسمت جداريات محطة مترو كلية البنات بأشكال مستوحاة من فن مصر القديمة «العصر الفرعوني»، وذلك لرسم البسمة على وجوه الركاب بدلًا من البلاطات التقليدية للمحطات، بهدف التطوير وإبراز التاريخ المصري القديم وقصص الأحياء المختلفة في القاهرة، كما نفذت رسومات في محطة هليوبوليس في الخط الثالث لمترو الأنفاق.