«تياترو مترو».. فرقة مسرحية تحاكي حقبة الستينات بمحطة ألف مسكن

شهدت محطة «ألف مسكن»، بالخط الأخضر الثالث بمترو الأنفاق، حدثًا فنيًا في إطار اجتماعي، عن طريق رسومات ولوحات ذات طابع فني على جدار المحطة، بطابع حقبة الستينات، فضلا عن عرض مسرحي على طريقة فرقة «ثلاثي أضواء المسرح».

تم تنظيم العرض من قبل الشركة الفرنسية «آر.إيه.تي .بي ديف»، للنقل، المشغلة للخط الأخضر الثالث بالتعاون مع مؤسسة أركان للثقافة والفنون، بحضور فرقة «تياترو مترو».

المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية

يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة النقل والمواصلات، والهيئة القومية للأنفاق «NAT» ورؤيتها التي تتخطي فكرة نقل الركاب إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو ترفيهية لركاب المترو كنوع من الأنشطة الاجتماعية.

وتعد «تياترو مترو» فرقة شبابية، تقدم عروضا مسرحية وفنية داخل مختلف محطات مترو الأنفاق والميادين والشوارع والمسارح المختلفة منذ عام 2013، وذلك تحت إشراف مؤسسة أركان للثقافة والفنون.

مشروع ثقافي فني في محطات مترو الأنفاق

وقال الدكتور أشرف رضا رئيس مجلس أمناء مؤسسة أراك للثقافة والفنون لـ«الوطن»، بأن المؤسسة تنظم مشروعا ثقافيا فنيا في محطات مترو الأنفاق، بالتعاون مع الشركة الفرنسية لتنظيم وإدارة الخط الأخضر الثالث والهيئة القومية للأنفاق.

وجاء ذلك الحدث بحضور المهندس وديع أبو شيحة الرئيس التنفيذي لشركة «آر.إيه.تي .بي ديف» للنقل كايرو، في إطار جهود الشركة الفرنسية لتقديم تجربة فريدة وجديدة من نوعها لمستقلي مترو الأنفاق.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن إطلاق فعاليات المشروع الثقافي بمحطات خط المترو الثالث، ضمن اهتمام وتوجهات الهيئة القومية للأنفاق من خلال شركة «آر.ايه.تى.بى»، ديف للنقل كايرو «RDMC» المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث المعروف بالخط الأخضر الثالث في إطلاق الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية داخل مختلف المحطات.