مترو الأنفاق: كورونا لم تنته بعد.. وارتداء الكمامات داخل القطارات ضروري

كشفت شركتا «مترو الأنفاق» المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، و«آر.إيه.تي.بي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، مواصلة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

لم نرصد أي إصابات بكورونا بين الركاب

وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2020، بفضل تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات بصفة دورية قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وإلزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

كورونا لم تنته بعد

وقال «عبد الهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات ضروري للغاية، بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا: «كورونا لم تنته بعد، ولن نمنع ارتداء الكمامات الطبية داخل عربات القطارات والمحطات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين»، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس علي الفضالي، رئيس شركة المترو، بضرورة التزام الركاب بارتداء الكمامات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

لن نقلل إجراءاتنا ضد كورونا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق أن الشركة لم ولن تقلل إجراءاتها ضد فيروس كورونا، وأن الشركة سوف تستمر في تنفيذ خطتها الشاملة بشكل يومي، حتى يتم الإعلان عن انتهاء كورونا نهائيا، مؤكدا أن هناك 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.