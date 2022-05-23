عمدة خاركيف الأوكرانية يعلن عودة مترو الأنفاق للعمل غدا

قال إيجور تيريكوف، عمدة مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، إن نظام مترو الأنفاق في المدينة سيستأنف عملياته غدا الثلاثاء، بعد شهور من العمل كمأوى للمواطنين الراغبين في الهروب من القصف الروسي.

مترو خاركيف سيعمل 12 ساعة يوميا

وقال "تيريخوف" في تصريحات تليفزيونية، نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "غدا في 24 مايو سنفتتح مترو الانفاق، وسيتم تدشين جميع الخطوط، وستكون حركة مرور المترو من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء، ولن تكون الفواصل الزمنية كما كانت في وقت السلم، وذلك بسبب تعرض مخازن المترو لأضرار أثناء القصف، وبالتالي ستكون الفواصل الزمنية أطول."

وخلال ذروة القصف الروسي لخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، لجأ العديد من سكان خاركيف إلى شبكة مترو المدينة، وقال "تيريخوف" إن العديد ممن ظلوا تحت الأرض نُقلوا إلى أماكن أخرى في مناطق بعيدة عن القصف، وتابع تيريخوف: "إذا لزم الأمر، يمكن للناس استخدام مترو الأنفاق كمأوى من القنابل، خاصة الأنفاق السفلية لمترو الأنفاق". وأصبح مترو الأنفاق في خاركيف ملجأً منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، وشغل السكان مقاعد ودرجات وأرضيات المحطة، فضلاً عن عربات مترو الأنفاق.

تحرير 24 قرية في خاركيف

من جهة اخرى، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها نجحت في تحرير قرى اوكرانية من القوات الروسية في خاركيف، وأدلى بالبيان ذي الصلة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على قناة "تليجرام"، وأوضح البيان أنه تم تحرير 24 قرية في خاركيف، وتم تفكيك تجهيزات عسكرية في قرية كوتوزيفكا، حيث قضى حوالي 170 من السكان المحليين أكثر من شهرين في بدروم مدرسة، وكان من بينهم أربعون طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و 12 سنة، وبحسب البيان، قدم الجيش الأوكراني الإسعافات الأولية للسكان وشاركهم الضروريات، مثل الماء والطعام والملابس.