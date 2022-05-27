أحمد زاهر يعلق على ضعف إيرادات فيلم فارس: «توقيته مش مناسب»

يخوض الفنان أحمد زاهر موسم أفام عيد الفطر 2022 بفيلمه الجديد «فارس» الذي بدأ عرضه في دور العرض السينمائية الأيام الماضية، وحصد إشادات واسعة من الجمهور، ولكن الفيلم لم يحقق إيرادات عالية في السينمات من بداية عرضه.

أحمد زاهر: الإقبال على الأفلام مش شديد أوي

وعلق الفنان أحمد زاهر على ضعب إيرادات الفيلم خلال حواره لـ «الوطن»، قائلًا: «تلقيت ردود فعل كثيرة من أصدقائي والجمهور وعلى السوشيال ميديا، اللي دخل الفيلم وشافه انبسط بيه، لكن الإقبال مش شديد أوي عشان دي فترة امتحانات، هو توقيت مش مناسب، والإقبال على كل الأفلام ضعيف جدًا، لكن مع الأيام المقبلة هيتحسن الإقبال والإيرادات، ولسه الفيلم مكمل لحد العيد وفيه كتير من الفنانين باركوا لي، بصراحة الاهتمام كان كويس».

أحمد زاهر يكشف أسباب تحمسه للمشاركة في «فارس»

أما عن أسباب تحمسه للموافقة على الدور، فأوضح أنه أعجب كثيرًا بقصة الفيلم التي كتبها المؤلف حسام موسى، لأنها بسيطة ولكن تناولها مختلف، وتابع: «وعجبني أدخل إطار الأكشن اللي أنا مدخلتوش قبل كده»، مشيرًا إلى أنه تعاقد على فيلم «فارس» منذ عام 2020 بعد نجاح دوره في مسلسلي البرنس ولؤلؤ وفيلم «زنزانة 7».

وأضاف «زاهر» خلال حواره أنه يحاول دائمًا تغيير أعماله وأدواره الفنية، قائلًا: «كل شوية أعمل شخصية مختلفة، بحاول أتحدى الكاراكترات اللي بعملها، وفكرة الفيلم أنه أكشن كانت منطقة جدية ونفسي أخوضها، واشوف نفسي فيها».

أبطال فيلم فارس

يذكر أن فيلم فارس يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين، بجوار أحمد زاهر وهم: حسين فهمي، إيمان العاصي، عابد عناني، ملك زاهر، منة فضالي، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين.