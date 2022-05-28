مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 -5-2022 في محافظات مصر

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة الخمس في مختلف المحافظات لأداء فرض الصلاة في موعده، ويختلف موعد رفع الأذان من محافظة لأخرى، حيث تزداد عمليات البحث عن مواقيت الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عبر محركات البحث.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 28 مايو، وفق الموقع المصري للهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.49 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:37 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:57 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:24 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:40 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:11 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:47 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:12 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:35 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:00 مساءً.