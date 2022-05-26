مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-5-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي؛ إذ يهتم المصلون بمتابعة المواقيت بشكل سليم لأداء الصلاة في مواقيتها الصحيحة، التي تختلف من محافظة لأخرى، سواء في الصعيد أو وجه بحري أو قاهرة.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم الخميس الموافق 26 مايو.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:14 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6.48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 03:14 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد أذان الفجر: 03:18 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:56 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 3:11 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:51 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 03:09 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 03:11 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:32 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:52 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:24 مساءً.