مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 -5-2022 في محافظات مصر
كتب:
انتصار الغيطانى
05:45 ص | الجمعة 27 مايو 2022
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 -5-2022 في محافظات مصر
تقوم هيئة المساحة المصرية، بمواصلة نشر مواقيت الصلاة، بجميع محافظات الجمهورية، من خلال موقعها الرسمي، وذلك حرصا على تحديد مواعيد أداء الفريضة في أوقاتها، حيث تعتبر خدمة إعلام المواطنين بـمواعيد و مواقيت الصلاة.
وتوضح بوابة «الوطن» في السطور التالية، مواعيد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 27 مايو من عام 2022، بحسب الموقع الرسمي الخاص بهيئة المساحة، كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.
- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 6.49 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 08:20 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
- موعد أذان الفجر: الساعة 3:13 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.
- أذان المغرب: الساعة 06:57 مساءً.
- أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
- موعد أذان الفجر: الساعة 03:11 صباحا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.
- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 08:24 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط
- موعد أذان الفجر: الساعة 03:24 صباحا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.
- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 06:44 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 08:11 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
- موعد أذان الفجر: الساعة 03:24 صباحا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.
- موعد أذان العصر: الساعة 03:18 مساءً.
- موعد أذان المغرب: الساعة 06:40 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 08:07 مساءً.