الروبل الروسي يعاود التراجع أمام الدولار بعد خفض الفائدة الاستثنائي

عاودت قيمة الروبل الروسي التراجع ليسجل 67 مقابل الدولار بعد أن خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وزاد فترة بيع العملات الأجنبية الإلزامية إلى 120 يومًا من 60 يومًا.

أعلى مستوى في 7 سنوات

ووصل الروبل إلى أعلى مستوى في 7 سنوات عند 54.8 في 23 مايو الجاري، وكان أفضل العملات أداءً في العالم هذا العام، ومع ذلك، توقف الارتفاع في العملة الروسية، وحوّل الروبل اتجاهه منذ ذلك الحين، ليمحو أكثر من نصف مكاسبه في مايو، حيث بدأ البنك المركزي في تخفيف ضوابط رأس المال وخفض تكاليف الاقتراض، بهدف منع العملة من المزيد من القوة أمام العملة الأمريكية.

أعلى مستوى على الإطلاق

ووصل الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 150 في مارس الماضي، في ظل توقعات مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس» بأن يتم التداول عند 61.74 بنهاية الربع الجاري، ونحو 68.99 في غضون 12 شهرًا.

وفي 4 مايو الجاري، قفز سعر الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار والعملة الموحدة اليورو، رغم تزايد عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة

خفض بنك روسيا أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في شهر تقريباً، وقال إن تكاليف الاقتراض يمكن أن تهبط أكثر، بهدف تهدئة جموح الروبل بينما يخفض دفاعاته المالية التي تم وضعها منذ غزو أوكرانيا.

اجتماع استثنائي

وأعلن البنك المركزي الروسي أمس الخميس خفض سعر الفائدة من 14% إلى 11% في اجتماع استثنائي، في الوقت الذي قالت محافظة البنك إلفيرا نابيولينا إن هناك مجالاً للقيام بالمزيد من خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.