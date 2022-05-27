مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار صوب مزارعين فلسطينيين بطولكرم

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مستوطنين من مستوطنة «أفني حيفتس»، أطلقوا، اليوم الجمعة، الرصاص باتجاه مزارعي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وأوضحت أن الهجوم جاء أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة بمحاذاة المستوطنة المقامة على أراضي قرى: شوفة، وكفر اللبد، وكفا، والحفاصي.

استخدام أعيرة نارية

ووفقًا للوكالة، أفاد المزارع تحسين حامد صاحب الأرض، بأن مجموعة من المستوطنين أطلقت الأعيرة النارية تجاهه وأشقائه أثناء العمل بالأرض المزروعة بالزيتون.

وأضافت أن ذلك تم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على مغادرتها، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، مضيفًا أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على المركبة الخاصة به، إلا أنه وأشقائه تصدوا لهم.

سياسة التصعيد

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة تصعيد في الفترة الاخيرة في جميع المناطق الفلسطينية، ما بين القدس التي تشهد اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، والضفة الغربية التي تشهد اعتقالات ومداهمات.