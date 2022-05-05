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عاجل .. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين

كتب:

شيماء عادل
09:59 ص | الخميس 05 مايو 2022
الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنّ المتطرف الإسرائيليا يهودا جليك، ومستوطنون آخرون، اقتحموا اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك واعتدوا على المصلين.

متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أنّ المتطرف جليك اقتحم المسجد الأقصى، ضمن المجموعة التاسعة التي تحوي على عشرات المقتحمين للمسجد الأقصى.

جرائم الاحتلال

وشهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، اقتحام مجموعات متتالية من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بعد الدعوات التي أطلقها متطرفون يهود، كما شهدت باحات المستجد اعتداءت من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب الاعتداء على المرابطين في المسجد.

 

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بقلم شيماء عادل