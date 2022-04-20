مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية.. والفصائل: سندافع عن المسجد الأقصى

نظم مئات المستوطنين المتطرفين مسيرة استفزازية بالأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع رابع أيام عيد الفصح العبري، وذلك رغم قرار الشرطة الإسرائيلية عدم تأمينها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا مقدسيا من منطقة باب العامود، على خلفية التوترات الناتجة عن محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال.

مسيرة الأعلام وصلت إلى باب الجديد

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مئات المستوطنين بينهم عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير، انطلقوا من شارع يافا بالقدس، في مسيرة استفزازية رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال وصولاً إلى باب الجديد، وذلك بعد أن وزعتها جمعيات اليمين المتطرف طالبت فيها بتكثيف المشاركة في «مسيرة الاعلام» الاستفزازية ردا على ما أسموه فقدان «السيادة الإسرائيلية بالقدس المحتلة».

وبالتزامن مع المسيرة التي اعتبرها الفلسطينيون استفزازية، تجمع عشرات الشبان المقدسيين في منطقة باب العامود، ورددوا الهتّافات، فيما اعتدت قوات الاحتلال عليهم، وحاولت إبعادهم عن المنطقة، واعتقلت أحدهم بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

الفصائل الفلسطينية تؤكد استعدادها للدفاع عن المسجد الأقصى

واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي انطلاق المسيرة بإغلاق الطريق الواصل لباب العامود وعدّة شوارع في القدس المحتلة. وذكرت تقارير أن الشرطة الإسرائيلية منعت مسيرة الأعلام التي نظمتها قوى يمينية يهودية متطرفة من الوصول إلى باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خشية تفجّر الأوضاع، لاسيما مع تعرض المسجد الأقصى للاقتحام لليوم الرابع.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت أنها لن تؤمن المسيرة في حال حاول المشاركون فيها المرور بباب العامود والحي الإسلامي في القدس المحتلة، وسط تخوفات من اشتعال الوضع إذا ما حدث ذلك، لاسيما مع تحذيرات الفصائل الفلسطينية للاحتلال من أنها مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة ضد الاعتداءات على المسجد الأقصى.