التوصل لهوية 4 جثث من ضحايا حادث طريق «الإسماعيلة - فايد»

قالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى حميات الإسماعيلية، إنه تم التوصل إلى هوية 4 أشخاص من بين ضحايا في حادث طريق «الإسماعيلية - فايد» الصحراوي.

وأضافت المصادر، أن الضحايا جميعا في عمر الشباب، وبينهم أشخاص تعرضت جثامينهم لتفحم جزئي، وتم التوصل إلى هويتهم والتعرف عليها.

أسماء 4 من ضحايا الحادث

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، إن المتوفين ممن تم التعرف عليهم هم «أحمد محمد السيد»، 20 سنة، طالب مقيم بالإسماعيلية، و«عمر عبدالعزيز شحاتة»، 20 سنة، طالب مقيم بالإسماعيلية و«معاذ محمد بهجت»، 21 سنة، طالب مقيم بقرية الضبعية، و«عبد الله أحمد عبد الباسط»، 16 سنة، طالب مقيم عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية.

وأضافت المصادر أن هناك 3 جثث لم يتم التعرف على هوية أصحابها حتى الآن، ويجري فحصهم مع الأجهزة الأمنية لمحاولة التوصل إلى هويتهم.

انفجار أسطوانة غاز في الحادث

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة ملاكي «رقم 1323» مع سيارة ميكروباص تحمل لوحات «ط س س 5871»، قرب مدخل مدينة فايد واشتعال النيران فيهما.

وقال شهود العيان إن السيارة الميكروباص كان بها أسطوانة غاز مما تسبب في قوة الاشتعال وانتقال النيران إلى السيارة الملاكي، مؤكدين أن نفس المنطقة شهدت حادثتين أخرتين خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت في 7 وفيات وأكثر من 15 مصابا.

السيطرة على الحريق

وكانت قد دفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة عليه واستخراج جثامين المتوفين في الحادث، كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 7 سيارات إسعاف لنقلت الجثامين إلى مستشفى حميات الإسماعيلية.