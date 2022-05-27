تفحم 7 جثث مجهولة الهوية في حادث على طريق «الإسماعيلية - فايد»

أكدت مصادر أمنية وطبية، مصرع 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم السيارة رقم «1323» ملاكي مع سيارة ميكروباص، تحمل لوحات أرقام «ط س س 5871» قرب مدخل مدينة فايد، واشتعال النيران بهما.

تفحم الجثث

وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، إن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص مجهولي الهوية، وتفحمت جثامينهم في الحادث الذي وقع قرب مركز فايد.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، فيما تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

انتقال الحماية المدينة

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وقال شهود العيان إن رجال الحماية المدنية، استخرجوا 7 جثث في أعمار سنية مختلفة بين 20 و27 عاما، فيما لم يتم التعرف على أعمار شخصين، ولم يتم تحديد أي بطاقات للهوية.