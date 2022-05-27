مصرع 7 في حادث سير على طريق فايد-الإسماعيلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تصادم سيارة ملاكي وأخر ميكروباص، منذ قليل، على طريق فايد-الإسماعيلية الصحراوي.

إخطار أمني

تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم السيارة رقم «ط. ن. و» 1323، ملاكي، مع سيارة ميكروباص تحمل اللوحات أرقام «ط. س. س» 5871، قرب مدخل مدينة فايد.

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل االمصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث.

وقال شهود العيان إن الحادث وقع بسبب اشتعال النيران في الميكروباص بعد التصادم مباشرة، ووجود أسطوانة غاز داخل السيارة الميكروباص.

انتقال الحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث نجحت في السيطرة على اشتعال النيران.

7 وفيات في الحادث

وقال شهود عيان إن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وتم نقل الجثامين من مكان الحادث إلى مستشفى فايد المركزي، وانتقل رجال المرور ومباحث مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية إلى مكان الحادث لإعادة تشغيل الطريق وإعادة السيولة المرورية.