مصر الساحرة.. 10 أماكن لا يجب أن تفوتك (فيديو)

فيديو جديد نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

تناول الفيديو أبرز الأماكن التي رشحها موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي في تقريره المصور للزيارة في مصر في 2022، واصفًا خلاله مصر بأروع دول العالم؛ لما تملكه من مواقع أثرية فريدة ومناظر طبيعية خلابة.

القاهرة

ومن تلك الأماكن: أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، ومدينة «القاهرة» بمبانيها التاريخية والتراثية والمتحف المصري بالتحرير بكنوزه الفريدة من العصور المصرية القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة خان الخليلي. إلى جانب مدينة الأقصر؛ حيث معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادي الملوك بالمقابر المُزينة برموز الكتابة الهيروغليفية، ومنها: مقبرتا الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون.

أسوان

ومدينة أسوان؛ حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الخلابة والجزر النيلية، مثل: جزيرة الفنتين، ومعبدي أبو سمبل؛ حيث يوجد المعبد الكبير المخصص للملك رمسيس الثاني، والمعبد المخصص للإلهة حتحور والملكة نفرتاري.

منتجعات البحر الأحمر

فيما ذُكرت منتجعات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ودهب؛ كأفضل الأماكن للاستمتاع بالشعاب المرجانية الملونة ورحلات الغوص، وكذلك شبه جزيرة سيناء؛ حيث يمكنكم زيارة جبل سيناء والقرى البدوية وركوب الجمال والقيام برحلات السفاري.

ومدينة الإسكندرية؛ حيث قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية والآثار الغارقة، وأخيرًا واحة سيوة؛ حيث الصحاري البيضاء والسوداء، كل تلك الأماكن تضمن الاستمتاع بالمناظر الخلابة الفريدة من نوعها في العالم.