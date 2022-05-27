المنشآت السياحية: ارتفاع نسب إشغالات المطاعم بداية من يوليو المقبل

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إجازات نهاية العام الدراسي بالعديد من الدول العربية والتي ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة سترفع نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المصرية خاصة الموجودة بمحافظة القاهرة الكبري.

ولفت إلى أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر ستبدأ في الإرتفاع بداية من شهر يوليو المقبل على أن تصل إلى ذروتها خلال إجازات عيد الأضحى بذات الشهر وتستمر على تلك المعدلات حتى نهاية شهر سبتمبر 2022.

الدول الخليج العربى

وأضاف لـ«الوطن»، أنه وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمتوقعة فإن دول الخليج العربي ستكون الأكثر إرسالا للسياح العرب إلى مصر خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن السياح السعوديين يحتلوا المركز الأول عربيا فى التواجد بمصر خلال الموسم السياحى الصيفىي وتابع: «منذ استئناف السعودية الحركة السياحية لمصر مايو من العام الماضى وأعداد السياح السعوديين في تزايد مستمر».

السياح الإماراتيين في الساحل الشمالى

ومن جهته توقع محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية أن يشهد الموسم السياحي الصيفي الذي يبدأ أول شهر يونيو المقبل وينتهي في 30 سبتمبر زيادة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر لاسيما السعوديين والإماراتيين، مشددا على ضرورة تجويد الفنادق المصرية لخدماتها المقدمة للسائح العربي وعدم مغالاتها في الأسعار حتى نضمن استمرار التدفقات العربية حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بمنطقة الساحل الشمالي ستصل إلى أكثر من 90%خلال فصل الصيف المقبل، لاسيما أن السياح الإماراتيين باتوا يفضلون الإقامة بها عند زيارتهم إلى مصر، مشيرا إلى أن القاهرة لازالت تحتل المركز الأول كأكثر المدن السياحية التي يفضل العرب الإقامة بها عند قدومهم للمقصد السياحي المصري.