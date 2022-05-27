صور.. إعادة فتح طريق الإسماعيلية-السويس الصحراوي بعد تفحم سيارتين

أنهت إدارة مرور الإسماعيلية منذ قليل إعادة فتح طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بشكل نهائي وعودة الحركة المرورية بعد إزاحة السيارات المشتعلة في الحريق.

وانتقل رجال مرور وحدة فايد بقيادة النقيب أحمد طلعت صباح اليوم إلي مكان الحادث فور اندلاعه على مدخل مدينة فايد بعد نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الحميات.

مصرع 7 في انفجار سيارتين

وقالت المصادر الأمنية إن تصادم السيارة الملاكي مع السيارة الميكروباص تسببت في انفجار أسطوانة الغاز الخاصة بالميكروباص مما تسبب في اشتعال النيران في السيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص معظمهم في عمر الشباب وطلاب بالمرحلة الثانوية والجامعية وتم التعرف على هوية 4 منهم حتى الآن.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، ونجحت في إطفاء النيران واستخراج الجثامين من المستشفى.

أسماء المتوفيين

وقالت المصادر الطبية إن المتوفيين ممن تم التعرف عليهم هم أحمد محمد السيد، 20 سنة، طالب، مقيم بالإسماعيلية، وعمر عبدالعزيز شحاته، 20 سنة، طالب، مقيم بالإسماعيلية، ومعاذ محمد بهجت، 21 سنة، طالب، مقيم بقرية الضبعية، وعبد الله أحمد عبد الباسط، 16 سنة، طالب، مقيم عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية.

وأضافت المصادر أن هناك 3 جثث لم يتم التعرف عليها حتى الآن، ويجري فحصهم مع الأجهزة الأمنية لمحاولة التوصل إلي هويتهم.

وانتقل رجال الشرطة من وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية الي مكان الحادث لمعرفة سبب التصادم وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.