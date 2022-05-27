هنا الزاهد تعبر عن سعادتها لمشاركة تامر حسني بطولة فيلم بحبك بـ زغرودة

تصدرت الفنانة هنا الزاهد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، على إثر انتهاء تصوير فيلم بحبك بطولة تامر حسني، وتداول مقاطع فيديو خلال احتفال أسرة الفيلم بأخر يوم تصوير.

هنا الزاهد توجه رسالة لـ تامر حسني في كواليس فيلم بحبك

وحرصت هنا الزاهد، خلال مقطع الفيديو المتداول، على إظهار فرحتها بالعمل مع تامر حسني في فيلم بحبك، من خلال إطلاق زغرودة مع نهاية التصوير، موجهة له كلمة بقولها: هتوحشوني كلكم، بحبك جدًا من زمان وإنت عارف ده.

وحرص تامر حسني، على ممازحة الفنانة هدى المفتي، التي تشاركه بطولة فيلم بحبك، بعد مطالبتها بإطلاق زغرودة أسوة بـ هنا الزاهد، ولكنها لم تستطع، قائلًا لها: طب بتعرفي تصوتي.

إصابة هنا الزاهد خلال تصوير فيلم بحبك بطولة تامر حسني

ومنذ أيام نشرت هنا الزاهد، صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع إنستجرام، توضح إصابتها خلال تصوير فيلم بحبك مع تامر حسني، وعلقت عليها بقولها: إصابات التصوير المستمرة في الركبة.

فيلم بحبك تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يعيش علاقات متعددة من بينها مع هنا الزاهد وهدى المفتي، ويقع في غرام الاثنتين.

ويشاركهم البطولة عدد من النجوم منهم حمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ مدحت تيخا.

ويعود أحمد عزمي للسينما بفيلم بحبك، بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الفنان تامر حسني، الذي طلب منه المشاركة في الفيلم، والتأكيد له بأن مساحة الدور ليست كبيرة، ولكن الشخصية مهمة ومؤثرة في الأحداث، الأمر الذي جعله يوافق على الفور.