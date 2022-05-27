فيلم فارس لأحمد زاهر يتذيل إيرادات السينما بـ33 ألف جنيه

على الرغم من إشادات الجمهور بأحداث فيلم فارس للفنان أحمد زاهر، إلا أنه منذ بداية عرضه الأيام الماضية في دور العرض السينمائية حقق إيرادات ضعيفة جدًا.

إيرادات فيلم فارس

وحقق فيلم فارس أمس إيرادات ضعيفة بلغت 33,414 جنيه من إجمالي إيرادات دور العرض السينمائية والتي بلغت مليون و573 ألف و435 جنيه، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

إيرادات الأفلام

ويتنافس فيلم فارس في دور العرض السينمائية مع 3 أفلام الأول فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، والذي حقق أمس إيرادات بلغت 893,521 جنيه، والثاني فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا والفنانة منى ذكي والذي حقق أمس 419,560 جنيه، والثالث فيلم زومبي بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني، والذي حصد 33,414 جنيه.

أحمد زاهر يعلق على ضعف الإيرادات

وعلق الفنان أحمد زاهر على الإيرادات الضعيفة التي حققها فيلم فارس خلال الفترة الماضية خلال حواره لـ«الوطن»، حيث أوضح أن السبب الرئيس يكمن في التوقيت غير المناسب، إذ أنها فترة امتحانات، قائلًا: «الإقبال على كل الأفلام ضعيف جدًا، لكن مع الأيام المقبلة هيتحسن الإقبال والإيرادات، ولسه الفيلم مكمل لحد العيد».

كما أشار إلى أنه أحب خوض تجربة الأكشن لأنه يحب دائمًا اختيار أعمال وأدوار مختلفة عن أدواره السابقة، موضحًا أنه استمر التحضير للفيلم منذ عامين وأنه أصيب بالتهاب رئوي حاد أثناء تصوير الفيلم، وتعرض لإصابات شديدة.

أبطال فيلم فارس

ويقوم ببطولة فيلم فارس مجموعة من الفنانين وهم: أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، أحمد صفوت، منة فضالي، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.