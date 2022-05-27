مصرع طفلين وإصابة شقيقتهما في انهيار منزل بسوهاج

شهدت قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، انهيار منزل مكون من طابقين، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وانتقل مدير امن سوهاج وكافة القيادات التنفيذية والأمنية.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بانهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة المركز مصرع وطفلتين ووجود إصابات.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة المنشاة، جنوب سوهاج، يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطين اللبن، تقيم أسرة مكونة من 9 أشخاص تم خروج 7 منهم على قيد الحياة.

وفاة طفلين وإصابة ثالثة

نتج عن انهيار المنزل، وفاة «أمنية.أ. ن» 9 شهور، وشقيقها «رضا.أ»، 10 سنوات، وإصابة «نسمة. أ. ن»، 18 سنة، بحالة إغماء.

تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية للأزمة وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات والتنفيذية والأمنية إلى قرية روافع العيساوية بدائرة المنشاة، بعد انهيار المنزل المكون من طابقين الذي تقيم أسرة مكونة من 9 أشخاص، ما أدى لمصرع طفلتين 9 أشهر و10 سنوات في الانهيار.