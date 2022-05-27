الحكم النهائي في قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد اليوم

ينتظر كثير من الجمهور في العالم اليوم الحكم النهائي في قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد بعد مرافعات استمرت طوال الـ6 أسابيع الماضية، حيث إنه من المقرر أن تشهد المحكمة اليوم الجلسة الختامية في قضية التشهير التي رفعها جوني ديب ضد زوجته السابقة الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت مصر، وبعد الانتهاء من الجلسة سوف تقوم هيئة المحكمة بإعلان الحكم النهائي.

الحكم النهائي في قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد

وقبل إعلان الحكم النهائي في قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد سوف يقوم دفاع الطرفين بتقديم المرافعة النهائية في تلك القضية، وإذا لم تستقر المحكمة اليوم على حكم، سوف تستمر مداولة القضية الثلاثاء المقبل.

وكشفت قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد أنهما كانا يعيشان حياة زوجية مضطربة نفسيًا، وأنه كان هناك العديد من الخلافات التي واجهتهما خلالها.

آمبر هيرد: جوني ديب يريد تدمير مسيرتي المهنية

وقبل الحكم النهائي في القضية قامت آمبر هيرد خلال جلسة أمس بالإشارة إلى أنها تتلقى الكثير من التهديدات كل يوم والتي تزيد يومًا بعد يوم، حتى وقت دخولها إلى قاعة المحكمة، قائلة: «الناس تريد قتلي وإيذاء طفلتي ووضعها في الميكروويف ويخبرونني بذلك كل يوم».

وأضافت باعتبارها الشاهدة الأخيرة في القضية: «لقد وعدني جوني، أنه سيدمرني، وأنه سيدمر مسيرتي المهنية»، مؤكدة مرة أخرى أنها تعرضت لكافة أنواع العنف والإيذاء النفسي والجسدي، والعاطفي خلال فترة زواجهما التي استمرت في الفترة من 2011 إلى 2016.

بداية قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد

وبدأت قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد عندما رفع ضدها دعوى تشهير نتيجة مقال نشرته عام 2018 في صحيفة «واشنطن بوست» تفيد خلاله أنها تعرضت للعنف الأسري خلال زواجها به، مما أثر على سمعته وعمله الفني، وطالبها بتعويض 50 مليون دولار.