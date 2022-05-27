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آخر صورة لعروس برقاش ضحية مذبحة الريف الأوروبي 

كتب:

منتصر سليمان وحسن سمير
03:03 م | الجمعة 27 مايو 2022
عروس برقاش

عروس برقاش

حصلت «الوطن» على صورة منار عادل، إحدى ضحايا مذبحة فيلا الشيخ زايد، التي لقيت مصرعها ووالدها وشقيقتها ونجل شقيقها ونجل شقيقتها ذبحًا على يد مجهول داخل فيلا يتولى والدها حراستها بمنطقة الشيخ زايد.

العثور على 5 جثامين في الريف الأوروبي

كانت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت بلاغًا بالعثور على 5 جثامين داخل مزرعة في الريف الأوروبي بالشيخ زايد، انتقل فريق أمني أشرف عليه اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، لمعاينة مسرح الجريمة وكشف هوية الجناة.

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