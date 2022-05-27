كوريا الشمالية تحلل الأنهار والبحار والقمامة للكشف عن عدوى كورونا

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم، أن مسؤولي الصحة في البلاد، يتابعون تحليل مياه الأنهار والبحيرات والهواء ومياه الصرف الصحي المنزلي والقمامة للكشف عن عدوى فيروس كورونا مع تكثيف البلاد إجراءات مكافحة التفشي الأول للفيروس.

كوريا الشمالية تخوض معركة شرسة مع كوفيد 19

وتخوض الدولة المنعزلة معركة شرسة ضد موجة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا منذ إعلان حالة الطوارئ وفرض إغلاق على مستوى البلاد هذا الشهر، ما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية ونقص الغذاء.

وأوضحت وسائل إعلام رسمية أن السلطات تكثف عمليات الفحص والتطهير في جميع أنحاء البلاد، بعد الإعلان هذا الأسبوع عن اتجاه «مستقر»، في تفشي المرض، بما في ذلك مؤشرات انحسار موجة الحمى وانخفاض عدد الوفيات نسبيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، نقلا عن بيانات «الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ»، إن نحو 100 ألف و460 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى حتى مساء الخميس، مقارنة بنحو 400 ألف قبل 10 أيام.

منظمة الصحة العالمية: لا حاجة لتلقيح جماعي ضد جدري القرود

وفي سياق آخر، جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أنه لا حاجة لحملات تلقيح جماعية ضد جدري القرود، وشددت مسؤولة كبيرة في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس، على أن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، قائلة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.

كما أوضحت «سيلفي برياند»، مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء بالجمعية السنوية للمنظمة، أنه إذا اتخذت الدول الإجراءات الصحيحة الآن فيمكنها احتواء الفيروس بسهولة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

وكانت المنظمة أوضحت أيضاً في وقت سابق، أن معدل انتشار الفيروس لا يدعو للهلع، أو إطلاق حملات تلقيح جماعية، بعد تسجيل 131 إصابة مؤكدة بالمرض، و106 حالة مشتبه بها في 19 دولة حول العالم، كما أكدت أنه لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا، وذلك لوجود لقاح له، داعية الدول إلى أن تكون شفافة في الإعلان عن الإصابات المؤكدة.