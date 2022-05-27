إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتخطى 18 مليونا ووفيات الشمالية 69

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 16584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 49 حالة وافدة من الخارج، و40 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18053287 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 24103 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الككورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«سول» تسجل 3019 حالة محلية العدوى بـ الفيروس

وسجلت العاصمة «سول»، 3019 حالة محلية العدوى بـ الفيروس، كما أبلغت «جيونج جي» عن 3567 حالة، كما سجلت «إنتشون»، 576 حالة إصابة بـ «كورونا».

وفي كوريا الشمالية، سجلت البلاد، 100460ألف حالة جديدة مشتبه بـ إصابتها بـ «كورونا»، التي تطلق عليها السلطات اسم «حمى»، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 69 حالة.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 3.27 مليون حالة، فيما تعافى أكثر من 3.03 مليون شخص، ويجري حاليا علاج ما لا يقل عن 233 ألف مريض.

بينها واشنطن.. الولايات المتحدة تسجل 9 حالات إصابة بـ«جدري القرود» في 7 ولايات

وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية الأمريكية، 9 حالات إصابة بـ«جدري القرود» في 7 ولايات: «واشنطن-كاليفورنيا-فلوريدا و ونيويورك-ماساتشوستس-يوتا-فرجينيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت مديرة «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، روشيل والينسكي، في مؤتمر صحفي، إن بعض الحالات لها تاريخ حديث في السفر الدولي إلى مناطق بها انتشار للفيروس، لكن البعض الآخر ليس كذلك.

وزير لبناني: يجب الافراج عن أموال نقابة المستشفيات

وفي لبنان، حذر وزير الصحة، فراس أبيض، أمس الخميس، من أن القطاع الصحي في بلاده يحتضر، مشيرا إلى أنه يجب الافراج عن أموال نقابة المستشفيات، وفقا لما ذكربته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.