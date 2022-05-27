إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في حادث بطريق خربتا في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق كوم حمادة – خربتا بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأوّلية والفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من ربة منزل، 62 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم وكسر في الساق اليمنى، محمد على الحمامي، 28 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، سها علي الحمامي، 30 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، حنين مصطفى سعيد، 6 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

نقل المصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.