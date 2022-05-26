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عاجل.. مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
09:40 م | الخميس 26 مايو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مصرع ربة منزل، وإصابة شخصين، في حادث انقلاب سيارة خلف مصنع غبور، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى مدينة السادات، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق. 

إطار لقسم الشرطة بمصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي خلف مصنع غبور، بدائرة مدينة السادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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