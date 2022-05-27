مخرجة «كوستا برافا»: صناعة الفيلم استغرقت 4 سنوات كاملة

افتتح فيلم «كوستا برافا»، للمخرجة منيه عقل، الدورة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية، خلال الساعات الماضية في سينما زاوية، وعُقد نقاش مفتوح عن الفيلم مع مخرجته عبر تطبيق «زوم»، في حضور بطلته الفنانة نادين لبكي، تحت إدارة المخرجة والمنتجة ماريان خوري.

فيلم كوستا برافا بطولة نادين لبكي

فيلم «كوستا برافا»، للمخرجة منيه عقل، من بطولة نادين لبكي وصالح بكري ويلعبان دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت، على أمل بناء حياة مثالية بمنزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما ما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانا يأملان في تركه ورائهما.

استغرق صناعته 4 سنوات

وقالت المخرجة منيه عقل خلال النقاش المفتوح، إن الفيلم يناقش أزمة النفايات التي تعرضت لها لبنان في 2015، لمنحنا الشعور بالحياة، واستغرق صناعته 4 سنوات ما بين كتابة السيناريو وجلب التمويل اللازم، متابعة: «عدد من الممثلين يشارك لأول مرة في فيلم ولم يسبق لهم التمثيل من قبل، ونادين لبكي كانت إضافة هامة للفيلم خاصة أنها وثقت في رؤيتي الإخراجية وكانت متفهمة لها دون الحاجة للشرح كثيراً».

ومن المقرر أن يقام عرضًا آخر للفيلم يوم السبت 4 يونيو من الشهر المقبل، ضمن برنامج الدورة المقامة من 25 مايو إلى 21 يونيو وتتضمن 13 فيلماً من مصر ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس، ومن المقرر إطلاق فيلم كوستا برافا في دور العرض المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقالت نادين لبكي بطلة الفيلم، إن الدور تطلب منها التفكير من وجهة نظر مخرجة وأم وأخت وزوجة وناشطة وكيفية تعاملها مع تحطم حلمها في حياة مثالية بالجبال نتيجة قرار بناء مكب نفايات بجوار منزلها حتى يظهر أداء الشخصية بشكل طبيعي ومقنع.

الفيلم نال جوائز في عدد من المهرجانات

وكان الفيلم، نال في مهرجان الجونة السينمائي، جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما فيبرسي، لأفضل عمل أول وجائزة نجمة الجونة الخضراء، وسبق له الترشح لجائزة الجمهور بـمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بجائزة نيتباك «شبكة الترويج للسينما الآسيوية»، بـمهرجان تورنتو السينمائي الدولي ورشحته لبنان للمنافسة في الأوسكار 2022، ويتولى التوزيع في الشرق الأوسط والعالم العربي شركة فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة.