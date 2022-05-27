بوتين: ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والإمارات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مفاوضات جارية بشكل كبير مع إيران لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران.

ووفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أشار بوتين إلى أنه ينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات، وذلك خلال تصريح في كلمة له خلال اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي اليوم الجمعة.

يُذكر أن الاتحاد الأوراسي يضم روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا.

استبدال اتفاقية حالية

وقال الرئيس الروسي إن الاتفاقية مع إيران تهدف إلى استبدال اتفاقية مؤقتة حالية من العام 2018، والتي أثر تنفيذها انعكس بشكل كبير على حجم التجارة بين الاتحاد وإيران، لافتًا إلى أن التجارة زادت بين الاتحاد وإيران في العام 2021 بنسبة 73.5% إلى 5 مليارات دولار، في حين زادت الصادرات من الاتحاد الأوراسي إلى إيران بواقع 2.1 مرة إلى 3.4 مليار دولار.

وأوضح بوتين أنه من أجل الحفاظ على نظام التجارة التفضيلية الحالي مع إيران، وحتى إبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة، فإن روسيا تؤيد قرار تمديد الاتفاقية المؤقتة.

تكثيف المفاوضات

وقال بوتين إن روسيا ترى أنه من المناسب تكثيف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وبدء مفاوضات مماثلة مع إندونيسيا ودراسة قضية إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية مع الإمارات، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع الدول الصديقة.

وشدد «بوتين» أن ذلك سيسمح لدول الاتحاد بتقليل الاعتماد على الدول الغربية.