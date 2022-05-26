بوتين: سرقة الغرب لأموالنا سيكون لها عواقب وخيمة.. وسنخرج من أزمتنا أقوى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ سرقة أموال بلاده من قبل الغرب سيكون لها عواقب، في إشارة إلى دعوات دول الاتحاد الأوروبي بتوجيه الأصول الروسية المجمدة في دولهم لإعادة إعمار أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة، نقلتها شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، أنّ موسكو ستتخطى العوائق وتعمل على بناء علاقات أفضل، مؤكدا أنّه من المستحيل وضع حد بين روسيا والعالم، وأنّ موسكو ستخرج من أزمتها بشكل أقوى.