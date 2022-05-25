بوتين يوقع قرارا بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتين أوكرانيتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قراراً بتسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي «زابوروجيه» و«خيرسون» الأوكرانيتين، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قاعدة عسكرية روسية في خيرسون

وفي وقت سابق ذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية، أن السلطات الموالية لموسكو في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب قاعدة عسكرية روسية في المنطقة.

ونقلت وكالتا الأنباء الرسميتان الروسيتان «ريا نوفوستي» و«تاس»، عن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الروسية لمنطقة خيرسون، قوله: «يجب أن تكون هناك قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الروسي في منطقة خيرسون، سنطلب ذلك، وجميع السكان مهتمون بذلك».

سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون

من جهته سيطر الجيش الروسي على أجزاء من منطقة خيرسون في منتصف مارس الماضي، وزعم المسؤولون المدعومون من روسيا أنهم احتلوا سلسلة من المناصب الحكومية، ويقدر المسؤولون الأوكرانيون أن حوالي نصف سكان خيرسون قد غادروا المنطقة الآن ، ويقول كثير منهم إنهم فروا من الحكم الروسي القاسي.

يبدو أن الجهود الروسية للمضي قدمًا في إجراء استفتاء على ما يسمى بـ «جمهورية خيرسون الشعبية» التي من شأنها أن تعكس ظهور دويلات انفصالية مدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا قد تم تجميدها.

التدريب على إزالة الألغام الأرضية

وفي سياق آخر قالت وزارة الدفاع الكولومبية، في بيان يوم الاثنين، إن القوات المسلحة الكولومبية سترسل فريقا إلى أوكرانيا لتدريب جيشها على عمليات إزالة الألغام الأرضية، وذكر البيان أنه سيتم نشر 11 مهندسا عسكريا في دولة مجاورة لحلف شمال الأطلسي، لم تذكر اسمها، حيث سيجرى التدريب.

وقال وزير الدفاع الكولومبي، «دييجو مولانو أبونتي»: «كولومبيا ملتزمة كما هو الحال دائمًا بقيم الحرية وحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة، تقدم مساهمة ملموسة كعضو ودولة شريكة عالمية في الناتو».