بوتين يزور مصابي القوات الروسية في حرب أوكرانيا للمرة الأولى

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة موسكو، وتحدث مع عدد من العسكريين الروس المصابين جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أول زيارة معلنة من جانبه لمصابي القوات الروسية في العملية العسكرية بأوكرانيا، منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي.

بوتين يصافح العسكريين الروس المصابين برفقة وزير الدفاع

وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة العسكريين الروس الجرحى، دون تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

ولاحقا أظهر الفيديو الذي نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، للزيارة، بوتين وهو يصافح عددا من الطاقم الطبي بالمستشفى، ليدخل بعدها لإحدى غرف المستشفى ويصافح عسكريين اثنين روس، ثم يتحدث معهما، بينما كان برفقته وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وبدأت روسيا، في 24 فبراير الماضي، عمليتها العسكرية التي وصفتها بالخاصة في أوكرانيا، وقال بوتين وقتها إن الهدف منها هو حماية أهالي إقليم دونباس الذين كانوا يتعرضون لما وصفه بالإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، خلال السنوات الثماني الماضية.

وأعلنت روسيا أيضا أن من أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، نزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها وعدم انضمامها لحلف الناتو.

وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في تصريحات، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها، رغم العقوبات والضغوطات على روسيا.