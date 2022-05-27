الصورة الأولى لريم مصطفى في مسلسل «الثمانية» قبل عرضه

تترقب النجمة ريم مصطفى انطلاق عرض مسلسلها الجديد «الثمانية»، الذي يخوض به المستشار تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامي، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتقدم ريم خلال العمل شخصية مركبة ومليئة بالتفاصيل إذ تظهر بأكثر من شكل وطبيعة مختلفة.

مسلسل الثمانية من تأليف تركي آل الشيخ

وتقدم ريم مصطفى دور البطولة النسائية في مسلسل «الثمانية» المكون من 8 حلقات، أمام آسر ياسين، خالد الصاوي، وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

وقدمت ريم مصطفى في رمضان الماضي، مسلسل «suits بالعربي»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد.

يعرض لـ ريم مصطفى فيلم العنكبوت

ويعرض لريم مصطفى حاليًا في دور السينما فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر تستعد ريم مصطفى لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد «دوبامين» المكون من 15 حلقة، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلٍ من: محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.