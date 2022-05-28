تفاصيل مسلسل Stranger Things الموسم الرابع بعد انطلاق عرضه

عُرض أمس الجزء الأول من مسلسل الرعب والخيال العلمي Stranger Things الموسم الرابع عبر منصة «نتفيلكس» الإلكترونية، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للمنصة عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

موعد عرض مسلسل Stranger Things الموسم الرابع

ونشرت المنصة الإلكترونية العالمية الفيديو الترويجي الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه: «جسديًا أنا هنا.. نفسيًا أنا بالأب سايد داون، المجلد الأول من الموسم الرابع من Stranger Things الموسم الرابع يعرض يوم الجمعة».

كما كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Stranger Things الموسم الرابع أن الجزء الثاني سوف يعرض عبر منصة «نتفليكس» يوم 1 يوليو المقبل، كما انطلق أمس العرض الخاص للمسلسل في مدينة «العلا» بالمملكة العربية السعودية.

انضمام نينا دوبريف لفريق عمل Stranger Things الموسم الرابع

وبعد النجاح الكبر الذي حققته الممثلة الأجنبية نينا دوبريف في فيلم Love Hard، وانضمت الفنانة العالمية للجزء الرابع من المسلسل، وأشارت تقارير أجنبية إلى أنها سوف تقوم بدور رئيسي في العمل.

وأكدت النجمة العالمية ظهورها من خلال نشرها صورة لها أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

بث نسخة حصرية للنقاد

كما حرصت منصة «نيتفليكس» على مشاركة جمهورها بفيديو مجمع لبعض لقطات المواسم السابقة من المسلسل قبل بداية عرض الموسم الرابع، بمثابة مراجعة للأحداث السابقة التي شهدها العمل.

وكانت منصة Netflix الإلكترونية بثت نسخة حصرية من المسلسل ليشاهده النقاد والصحفيين ويقومون بتقييمه، قبل عرضه للجمهور، وجاءت تقييمات تلك التقارير إنه يعد أفضل المسلسلات التي يتم عرضها، ويشهد الموسم الرابع من المسلسل Eleven ورفاقها بعد مرور 3 سنوات من أحداث الموسم السابق.