«One Fine Morning» أفضل فيلم أوربوي بـ«نصف شهر المخرجين» في «كان»

حصل فيلم «One Fine Morning» للمخرجة الفرنسية ميا هانسن لاف،على جائزة «Label Europa Cinema» لأفضل فيلم أوروبي في قسم «نصف شهر المخرجين»، المقام ضمن فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، وذلك قبل الحفل الختامي، اليوم، وهي واحدة من جائزتين تمنحتان من الرعاة نظرًا لأن القسم غير تنافسي.

وتأتي الجائزة بعد 3 أيام فقط من إعلان شركة «سوني» عن حصولها على حقوق الفيلم في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفيلم الحاصل على جائزة «SACD»، التي تسلمها نقابة الكتاب الفرنسيين في حفل توزيع الجوائز، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

سوني تحصل على حقوق فيلم One Fine Morning في الشرق الأوسط

تدور أحداث فيلم «One Fine Morning»، حول «ساندرا» أم شابة تربي ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات بمفردها، كثيرا ما تزور والدها المريض «جورج»، وبينما تواجه عقبات أثناء البحث عن دار رعاية جيدة لوالدها، تقابل «ساندرا» صديقها الذي لم تراه منذ زمن طويل «كليمان» لتكون على موعد مع علاقة حب معقدة جديدة، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة الفرنسية ليا سيدو، بالإضافة إلى الفنانين ملفيل بوبو، باسكال جريجوري ونيكول جارسيا.

ضمت لجنة تحكيم جائزة «Label Europa Cinema» هذا العام سارة بوفول من «Cinéma La Comète» فرنسا، ترولس فوس من «فيجا سين» النرويج، أنيتا بوكسوفا من «سينما لوميير» جمهورية سلوفاكيا، بالإضافة إلى إيجور ستانكوفيتش من «كومبانك دفورانا» صربيا.

ليا سيدو تشارك في مهرجان كان بفلمين

ولا يعتبر «One Fine Morning» هو الفيلم الوحيد للمثلة الفرنسية في الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، والتي شاركت العام الماضي بأربع أفلام، حيث تشارك في فيلم «Crimes of the Future» للمخرج ديفيد كروننبرج، اذلي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.