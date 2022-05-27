ظهرت الآن نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022 محافظة القاهرة، الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي عُقدت ورقيًا في المدارس، داخل لجان مؤمّنة ومراقبة جيدًا، مع مراعاة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي

أعلن ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022، موضحًا أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.

ارتفاع نسب النجاح

أضاف «أنس» لـ«الوطن» أنه تم توجيه جميع المدارس بإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022 محافظة القاهرة، في المدارس أيضًا، مؤكدًا أنه تم التنبيه على عدم جمع أي مبالغ مادية من الطلاب وأولياء الأمور، مقابل الحصول على النتيجة.

ونوه إلى أن امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 محافظة القاهرة، عُقدت ورقيًا، وتم وضعها وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحًا أن نسبة نجاح الطلاب كانت مرتفعة.

طرق الحصول على النتيجة

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

- اختيار خانة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2022/2021.

- كتابة الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على خانة «عرض النتيجة».

وأشار مدير التعليم العام بالقاهرة إلى أن تصحيح امتحانات الفصل الأول الإعدادي، تم بشكل يومي وفق الضوابط المحددة لذلك، مؤكدًا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوى من قبَل الطلاب، حول نوعية الأسئلة أو جودة ورق الطباعة.