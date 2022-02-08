طالبة إعدادي تنهي حياتها بـ«حبة غلة» في البحيرة: «خافت من نتيجة الامتحانات»

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مصرعها إثر تناولها قرص حبوب حفظ الغلال السامة، داخل منزلها بإحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد باستقبال المستشفى جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، إثر مرورها بأزمة نفسية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

حبة الغلة تقضي على حياة طالبة

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «آية ح أ س»، 16 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة قرية الوفائية، إثر تتناولها قرص حبوب حفظ الغلال المميتة، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وبسؤال أهل المتوفاة، أفادوا بأنها تناولت قرص حبوب لحفظ الغلال، إثر تعرضها لحالة نفسية سيئة خشية من رسوبها في امتحانات نصف العام، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتى

وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

في سياق منفصل، أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق العلمين بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.