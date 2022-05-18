تنبيه عاجل من المدارس الخاصة بشأن نتيجة الامتحانات: مرحلة التصحيح انتهت

أعلنت عدد من المدارس الخاصة، الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، بداية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي، والتي عُقدت ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأكدت المدارس، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، البدء في إعلان نتئجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بداية من نتائج تقييمات رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، موضحة أنه أيضًا جرى البدء في إعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصفين الخامس والسادس والأول والثاني الإعدادي.

النتائج تسلم مباشرة للطلاب المسددين للمصروفات الدراسية كاملة

وشددت على أن النتائج تسلم مباشرة للطلاب المسددين للمصروفات الدراسية كاملة، أما بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية أو المتبقي عليهم مصروفات، يجب عليهم سرعة سداد المصروفات الدراسية للحصول على النتيجة.

وفي سياق متصل، قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه يتم حجب نتيجة الطالب غير المسدد للمصروفات الدراسية، مؤكدًا أنه في حالة وجود طالب لديه ظروف تمنع ولي أمره من سداد المصروفات الدراسية يتم مراعاته ومنحه النتيجة.

غير مسموح لأي مدرسة بالحصول على مبالغ مالية مقابل النتيجة

وأضاف «علام» لـ«الوطن»، أنه غير مسموح لأي مدرسة بالحصول على مبالغ مالية مقابل النتيجة غير المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، عقدت في المدارس وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوه بدوي علام، إلى أن النتيجة يمكن للطالب الحصول عليها من المدرسة مباشرة، مشيرًا إلى أنه هناك تنسيق كامل مع المديريات التعليمية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023.