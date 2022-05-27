مفاجأة في واقعة قفز سيدة في نيل مصر القديمة: عملتها قبل كده من 4 سنين

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل إنقاذ سيدة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبري بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وقفز زوجها محاولاً إنقاذها.

سيدة تقفز إلى النيل من أعلى كوبري بمصر القديمة

وأشار بيان إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام سيدة بالقفز من أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، وقيام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها، وتمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ السيدة وزوجها، وتبين أنهما مقيمان بدائرة القسم.

خلافات زوجية وراء محاولة الانتحار

بمناقشتهما أقرت الأولى بشروعها في الانتحار لكثرة الخلافات الزوجية مع زوجها، وقيامها بترك مسكن الزوجية بسبب قيامه بالتعدي عليها بصفة مستمرة، وأنه قد سبق لها محاولة الانتحار منذ 4 سنوات بالقفز في مياه النيل، واليوم، أثناء وجودهما أعلى الكوبرى قامت بمغافلته والقفز محاولة الانتحار. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.