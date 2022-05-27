بعد الإفراج عنها.. قصة فتاة صومالية دافعت عن شرفها في صحراء أكتوبر: قتلت سائقا

في ظهيرة يوم 17 مايو، وقفت فتاة صومالية على رصيف أحد شوارع 6 أكتوبر، منتظرة وسيلة لتقلها للمكان المراد، استقلت إحدى المركبات «توك توك»، رأت نفسها تعبر طرقات لم تعهدها من قبل، لتلتفت للسائق الذي كان ينظر لها بنظرات شيطانية خبيثة، وتجد آلة حادة «سكينة» في وجهها، هددها بها السائق، حتى يتمكن من الاعتداء عليها، لم ترضخ الفتاة لتهديدها وكانت في محاولة دائمة للفرار، حتى استطاعت النجاح في النهاية ولكن بعد أن طعنت السائق بالسكين الذي كان موجها لها في البداية.

تركت بلدها من أجل العلم

«اطلبوا العلم ولو في الصين» مقولة تعبِّر عن حالة الفتاة الصومالية، التي تركت بلادها من أجل التعليم في مصر، لكنها لم تعلم أنها ستواجه كل هذه التحديات، بعد قضاء حوائجها الخارجية، استقلت «التوك توك» وطلبت منه توصيلها لمكان إقامتها، وخلال استقلالها «التوك توك» فوجئت بالسائق يعبر في طرقات غير معهودة عليها، يقف في منطقة غير مأهولة بالسكان، معللاً ذلك بتعطل المركبة، وفوجئت بسكين موجه في وجهها، من أجل تهديدها وحاول الاعتداء عليها، إلا أنها قاومته بشدة وحاولت الفرار من بطش السائق.

محاولات السائق في الاعتداء على الفتاة الصومالية

بعد محاولات عديدة من السائق للسيطرة على الفتاة الصومالية، إلا أنه فشل في النهاية، واستطاعت الفتاة الحصول على السكينة من يد السائق بعد أن تسبب في إصابة يدها، هددته بها لكنه لم يهتم بأمر تهديدها، وحاول السيطرة والاعتداء عليها، لذلك سددت له طعنات نافذة وتمكنت من الفرار، لم تكن تدري بأن السائق اللعين لفظ أنفاسه الأخيرة على أثر طعنتها، واتجهت على الفور لأقرب قسم شرطة من أجل الإبلاغ عنه في محاولة اختطافها والاعتداء عليها، اتجه معها فريق من الشرطة لرؤية مكان الواقعة وعثروا على السائق جثة هامدة لا حراك لها.

إخلاء سبيل الفتاة الصومالية المتهمة في قتل سائق «التوك توك»

وأمرت جهات التحقيق بحبس الطالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث ووقت استقلال الطالبة للتوك التوك مع السائق، ثم أمرت بإخلاء سبيل الفتاة الصومالية بعد التحقيق معها، وقد أُرفق بالأوراق تقرير بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.

صحة أقوال الفتاة الصومالية

وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق الرواية التي أدلت بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط، وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل الفتاة بضمان محل إقامتها.