جيران سائق «التوك توك» المقتول بأكتوبر: «مصدومين من اللي حصله.. وأسرته بسيطة»

روى أحد جيران أسرة الشاب «يوسف» صاحب الـ20 عاما، سائق توكتوك، المقتول على يد طفلة تحمل الحنسية الصومالية بصحراء منطقة الحي الحادي عشر التابع لمنطقة أكتوبر، بعدما استوقفته لتوصيلها من أمام مفوضية اللاجئين في أكتوبر، وفوجئت بالسائق يهرب إلى شوارع جانبية لا تعرفها بالحي الـ11، حتى استقر في منطقة صحراوية، وبدأ في محاولة اغتصابها، لكن الأمر انتهى بقتله بطعنة في القلب، مؤكدا أن الشاب من أسرة بسيطة، يسكن منذ 5 سنوات بالمنطقة التي تسمى بعماير الستين، وسمعته في المنطقة طيبة ولم يفعل أي مشكلات مع أحد.

المجني عليه من أسرة بسيطة

أضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن الواقعة لم تشهدها المنطقة من قبل، الأمر الذي عزز فكرة أن المجني لم يقدم على فعل الاتهام الموجه إليه، فكان يخرج من صباح كل يوم للبحث عن الرزق، من خلال عمله علي مركبة التوك توك، ثم يعود في المساء لأسرته محملا ببشاير الخير: «كان بيجري على الغلابة».

صديق المجني عليه: احنا مصدومين

قال «جابر. ح» سائق توك توك صديق المجني عليه: «إحنا مش مصدقين كلام المتهمة، والمجني عليه عمره ما حصل منه حاجة وحشة، إحنا مصدومين من الكواليس اللي سمعناها، وحتى الآن لم نصدق الرواية التي قالتها المتهمة أمام جهات التحقيق، يوسف لم يحمل أسلحة بيضاء منذ قدومه بالمنطقة، وكان يعمل ليل نهار سائقا على التوك توك الذي اشتراه بالتقسيط لمساعدة والده في مصاريف المعيشة».

تحقيقات النيابة حول هذه الواقعة، بينت أن الطفلة من دولة الصومال، وأنها استقلت الدراجة النارية من أمام مفوضة اللاجئين في أكتوبر، وفوجئت بالسائق يهرب إلى شوارع جانبية لا تعرفها بالحي الـ11 حتى استقر في منطقة صحراوية، وبدأ في محاولة اغتصابها لكن الأمر انتهى بقتله بطعنة في القلب.

طفلة أكتوبر قتلت سائق توكتوك حاول اغتصابها

وأضافت المصادر أن طفلة أكتوبر تعرفت على الشاب بعد مقتله وقالت إنها لم تعرف أنه مات إلا بعد عودتها إلى قسم الشرطة لتحرير محضرًا ضد الشاب الذي خطفها بدراجته النارية وشرع في اغتصابها وأنها تمكنت خلال المقاومة من استخلاص السكين وطعنته وفرت هاربة وكان حينها على قيد الحياة.

مسرح جريمة أكتوبر

اقتادت مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة طفلة أكتوبر إلى مسرح الجريمة وتبين وتعرفت على المكان الذي استدرجها فيه المجني عليه قبل موته وشرحت فاصيل الواقعة وقامت بتمثيل الجريمة في حضور ممثل النيابة العامة.

تفاصيل مقتل سائق توكتوك

كانت أجهزة الأمن كشفت تفاصيل مقتل سائق توكتوك بعد العثور على جثمانه في الحي 11 بأكتوبر مضرجًا في دمائه جثة هامدة ، وخلال أعمال الفحص حضرت الطفلة الصومالية بصحبة محامي من مفوضة اللاجئين لتحرير محضرًا باختطافها والشروع في اغتصابها وأنها قاومت المتهم وطعنته وتبين من أعمال الفحص أن المجني عليه مات من جراء تلك الطعنة النافذة.