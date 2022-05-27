بـ«سيلفي» مع تامر حسني.. هنا الزاهد تحتفل بانتهاء تصوير «بحبك»: هيعجبكم

احتفلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بانتهاء تصوير فيلم «بحبك»، المقرر عرضة في موسم عيد الأضحي المقبل، إذ نشرت صورة على طريقة «السيلفي»، تجمعها بالفنان تامر حسني، علقت عليها: «فركش فيلم بحبك…قريبا إن شاء الله يعجبكم».

قصة فيلم «بحبك»

فيلم «بحبك» من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يعيش علاقات متعددة، من بينها مع هنا الزاهد، وهدى المفتي، ويقع في غرامهما، وتسير الاحداث في عدد من المفارقات الكوميدية.

إصابة هنا الزاهد في ركبتها

أعلنت هنا الزاهد، الأسبوع الماضي، إصابتها في ركبتها خلال تصوير فيلم «بحبك»، إذ نشرت صورة لركبتها عبر «استوري» موقع «انستجرام»، وعلقت عليها: «إصابات التصوير المستمرة في الركبة».

تامر حسني يشيد بـ هنا الزاهد

وكان تامر حسني، قد أشاد بـ«هنا» خلال ترويجه للفيلم، عبر منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «الفيلم أكيد فيه ضحك، بس في إطار رومانسي بحت، مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم، والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط أني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم ده بكتشفها تاني، وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم، ومبسوط جدا لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة».

الفنانة الشابة في رمضان 2022

شاركت هنا، في السباق الرمضاني 2022، كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل «مكتوب عليا»، من خلال مشهد جمعها بالفنان أكرم حسني بعد خروجه من المستشفى، تبدي خلاله الإعجاب به، لما فعله من أجل والدته المريضة، وتعريض نفسه وحياته للخطر، خاصة أنه مريض قلب.