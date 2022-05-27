الصور الأولى لـ دنيا عبد العزيز بفستان الفرح.. «مميز وبسيط»

بدأ، منذ قليل، حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز على المهندس مصطفي كامل، وذلك في مدينة نويبع بسيناء وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والفنانين الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها.

وأطلت الفنانة دنيا عبد العزيز بفستان زفاف مميز وبسيط للغاية من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذي كان حريصا أيضا على حضور حفل الزفاف لصداقته بدنيا.

دنيا عبد العزيز تحتفل بحفل زفافها

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز توجهت إلى مدينة نويبع منذ عدة أيام لإنهاء جميع التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف قبل موعده.

واحتفلت دنيا منذ شهر بعقد قرانها في أحد أماكن السهر وسط حضور عدد كبير من الفنانين، كان من بينهم دنيا سمير غانم وميرفت أمين ومحمود حميدة ورشوان توفيق وعمرو محمود ياسين ومحسن محيي الدين وسيمون وغيرهم.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل «ملف سري»، الذي شاركت فيه بجانب هاني سلامة وعائشة بن أحمد وادوارد ونضال الشافعي وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج رؤوف عبد العزيز .