تفاصيل حفل زفاف دنيا عبد العزيز.. سيقام نهارا في نويبع

تحتفل الفنانة دنيا عبد العزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل، الجمعة المقبلة، بمدينة نويبع، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، وأصدقائهما المقربين.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن دنيا عبد العزيز وصلت إلى نويبع، أمس، للإشراف علي الترتيبات النهائية لحفل زفافها، المقرر إقامته نهارا على البحر، وستحييه الراقصة دينا، المقرر سفرها إلي هناك، غدا، رفقة عدد من النجوم، مضيفا أن الحفل سيغلب عليه طابع البساطة، تماشيا مع طبيعة المكان.

احتفال دنيا عبد العزيز بعقد قرانها

وكانت دنيا عبد العزيز، احتفلت بعقد قرانها في فبراير الماضي داخل أحد الأماكن بمنطقة المقطم، وحضر عدد كبير من النجوم لهذه المناسبة، منهم دنيا سمير غانم، ميرفت أمين، دينا فؤاد، محمود حميدة، إلهام شاهين، لقاء سويدان، نضال الشافعي، رشوان توفيق، حنان مطاوع، سيمون، محمد عز، ميرنا وليد، عمرو محمود ياسين، فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، إيهاب فهمي، مجدي كامل، مها أحمد، المخرج محمد عبد العزيز.

دينا: كنت أتمنى وجود أمي

ولم تتمالك دنيا عبد العزيز دموعها أثناء عقد القران بعد تذكرها لوالدتها الراحلة، وطالبت المدعوين بقراءة الفاتحة علي روحها، مؤكدة أنها كانت تتمنى وجودها في هذه المناسبة السعيدة من حياتها.

وأقامت دنيا عبد العزيز احتفالاً آخر في اليوم التالي من عقد القران داخل المكان نفسه، وحضره عدد من أصدقائها سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، ولكنها أرجأت إقامة حفل الزفاف لحين انتهائها من تصوير دورها في مسلسل «ملف سري» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دينا، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، ماجد المصري، مادلين طبر، علاء مرسي، محمد محمود عبد العزيز، نور محمود وكوكبة من النجوم، من تأليف