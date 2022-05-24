محافظة القاهرة: طفرة كبيرة في حي الأسمرات ونلبي كل احتياجات السكان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حي الأسمرات يشهد طفرة كبيرة، واهتمامًا من الدولة، إذ استوعب أكثر من 14 ألف أسرة من سكان العشوائيات بمراحله الثلاثة، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات من خلال بناء وحدات سكنية حضارية وتسليمها للسكان مجهزة، والتركيز على بناء الإنسان وتحسين الخدمات المقدمه له، والقضاء على سلبيات المناطق العشوائية بتوفير كل الخدمات والأنشطة للارتقاء بالإنسان وأجيال المستقبل، مؤكدة أنه داخل الأسمرات يجري توفير مزايا ترفيهية وخدمية وفرص عمل وأنشطة رياضية وثقافية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

المشروع مقام على 185 فدانًا

وأشارت «عبدالمنعم»، في لقاء مع قيادات الحي وعدد من المسؤولين إلى أن مشروع الأسمرات مقام على مساحة 185 فدانًا، ويعد أكبر مشروعات القضاء على العشوائيات بمراحله الثلاث ويضم كل الخدمات للمواطنين منها منافذ لبيع السلع ومجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة، ومراكز طبية ووحدة صحية، ومراكز رياضي وملاعب مكشوفة، ومركز شرطة ومركز للمطافئ ومراكز لإسعاف ومراكز للبريد ومسرح كبير.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه من بين الإجراءات المتخذة للارتقاء بالأسمرات وتقديم خدمة أفضل للسكان، التالي:

- توفير التدريب على الحرف اليدوية والتدريب على السباكة و الخياطة وأعمال التطريز وغيرها، والعمل على توفير فرص عمل لأبناء الأسمرات.

- حصر شامل ودقيق لجميع الاشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة لمحو الأمية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية

قوافل طبية

- توفير قوافل طبية للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

- إقامة ورش للعمل وتنظيم رحلات و ندوات لتحفيز الأطفال على الاندماج في العملية التعليمية.

- العمل على زيادة الوعي بين السكان من خطورة الإدمان والمخدرات خاصة الشباب.

خدمات رياضية لسكان الأسمرات

- تقديم الخدمات الرياضية في مركز شباب الأسمرات أو المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات الذي يضم ملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة يد وطائرة، وتايكوندو وكاراتيه، ومكتبة وجيم ومجمع حمامات السباحة بعد القضاء على العشوائيات.

- تلبية احتياجات أهالي الأسمرات، من خلال التواصل المستمر مع مديريات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار والشباب والرياضة والأوقاف، والأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

- توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة لسكان الأسمرات.