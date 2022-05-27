وظائف خالية من «الشباب والرياضة» بمرتبات مجزية في مجال «الكول سنتر»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في الشركات والمؤسسات المختلفة، حكومية وخاصة، حرصا منها على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بمرتبات مجزية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

وظائف يونيون كوريير لخدمات البريد السريع

أعلنت شركة يونيون كوريير عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

1- مراسلين دعم بنوك، ويشترط امتلاك دراجة بخارية، والحد الأقصى للسن 35 عاما، تكون مهمته استلام إصدارات وتسليم مرتجعات من وإلى البنوك ومن وإلى الشركة.

2- كول سنتر، ويكون الحد الأقصى للسن 30 عاما، وتكون مهمته إرسال واستقبال المكالمات مع عملاء الشركة لتحديد موعد استلام البريد وتلقي الاستفسارات والشكاوى.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مدينة نصر والدقي.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل فوق متوسط لوظيفة مراسل دعم بنوك.

- أن يكون لديه مؤهل عالي لوظيفة كول سنتر.

- يشترط التفرغ التام.

- تحديد موقف التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتبا مجزيا.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات من 9 صباحا إلى 5 مساء، لوظيفة مراسل دعم بنوك.

- عدد ساعات العمل 6 ساعات من 5 مساء إلى 11 مساء لوظيفة كول سنتر فرع الدقي.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات من 9 مساء إلى 5 مساء لوظيفة كول سنتر فرع مدينة نصر

- يوم إجازة في الأسبوع هو الجمعة.

- تأمين صحي خاص.

- تأمينات اجتماعية.

- خط موبايل.

وظائف شركة محجوب للسيراميك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة محجوب للسيراميك والبورسلين، بـ150 شارع البحر الأعظم بجوار مستشفى الرمد بالجيزة، يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 31 مايو و1و 2 يونيو من الساعة 12 ظهرا إلى 3 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مندوب مبيعات داخل الفرع.

2- أمين مخزن.

3- مراقب مخزون.

4- أمن اداري.

5- استقبال.

6- خدمه عملاء.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل في أكتوبر والجيزة.

- أن يكون حاصل على مؤهل عالي.

- ان يكون الحد الأقصى للسن 28 عام.

- يفضل من سكان محافظة الجيزة أو أكتوبر.

- لا يشترط الخبرة.

- تحديد موقف الجيش.

المميزات والحقوق

- مرتب مجزي.

- حافز ثابت.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين صحي.

- تأمين اجتماعي.

- زيادة سنوية.

- فرص للترقي.